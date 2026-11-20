Λάρισα: Φωτιά σε διαμέρισμα – Ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του
Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Λάρισα το μεσημέρι της Παρασκευής. Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με πληροφορίες στο διαμέρισμα βρισκόταν ένας άνδρας ο ολποίος εντοπίστηκε χω ρίς τις αισθήσεις τους.
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τον άνδρα και ακόμηξ έναν παρέλαβαν διασώστες του ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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