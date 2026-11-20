Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Λάρισα το μεσημέρι της Παρασκευής. Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με πληροφορίες στο διαμέρισμα βρισκόταν ένας άνδρας ο ολποίος εντοπίστηκε χω ρίς τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τον άνδρα και ακόμηξ έναν παρέλαβαν διασώστες του ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.