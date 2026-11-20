Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα αποτελέσει το κεντρικό σημείο των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης.

Η φωταγώγηση του δέντρου έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου και θα σηματοδοτήσει την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στη Θεσσαλονίκη.

Το έλατο από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής

Το έλατο προέρχεται από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, περιοχή που συνδέεται παραδοσιακά με την καλλιέργεια ελάτων για τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Με ύψος 17,50 μέτρα, θα στολιστεί στην πλατεία Αριστοτέλους για τις ημέρες των εορτών.

Η επιλογή της Αριστοτέλους διατηρεί την πλατεία στο επίκεντρο του χριστουγεννιάτικου προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί και η εκδήλωση της φωταγώγησης.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Voria.gr