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Επέτειος 28ης Οκτωβρίου- Συγκίνηση στις μαθητικές παρελάσεις από την Αθήνα έως τη Χειμάρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/10/2026 15:35

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στη μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα. Μαθητές και μαθήτριες παρήλασαν συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων.

Στη Λάρισα παρέλασε ο μικρός Στέφανος ο οποίος πριν από δέκα χρόνια γλίτωσε την τελευταία στιγμή από φωτιά στο σπίτι του.

Ενώ την Ελληνική σημαία ύψωσαν Επέτειος 28ης Οκτωβρίου- Συγκίνηση στις μαθητικές παρελάσεις από την Αθήνα έως τη Χειμάραοι μαθητές στη Χειμάρα της Αλβανίας.

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