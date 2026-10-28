Επέτειος 28ης Οκτωβρίου- Συγκίνηση στις μαθητικές παρελάσεις από την Αθήνα έως τη Χειμάρα
Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στη μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα. Μαθητές και μαθήτριες παρήλασαν συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων.
Στη Λάρισα παρέλασε ο μικρός Στέφανος ο οποίος πριν από δέκα χρόνια γλίτωσε την τελευταία στιγμή από φωτιά στο σπίτι του.
Ενώ την Ελληνική σημαία ύψωσαν Επέτειος 28ης Οκτωβρίου- Συγκίνηση στις μαθητικές παρελάσεις από την Αθήνα έως τη Χειμάραοι μαθητές στη Χειμάρα της Αλβανίας.
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