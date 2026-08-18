LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

13:00
ALPHA NEWS

Βίντεο: Γυναίκα οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών – Κορίνθου

Κινούμενος κίνδυνος στον δρόμο - Η γυναίκα οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/08/2026 10:48

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι οδηγοί στην Αθηνών – Κορίνθου, οι οποίοι είδαν στην αριστερή λωρίδα ένα αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στο ρεύμα.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που καταγράφει οδηγός μηχανής η γυναίκα οδηγεί ανάποδα στο ρεύμα . Μάλιστα το όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προκαλώντας τρόμο στου οδηγούς.

Πηγή Βίντεο: TikTok fora_kranos_kai_ela

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης