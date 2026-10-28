Συναγερμός στον Ασπρόπυργο για διαρροή προπανίου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στον Ασπρόπυργο, μετά από διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης φορτηγών.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 18:15 και κινητοποιήθηκε άμεσα. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι δυνάμεις πραγματοποιούν προληπτική ρίψη νερού, με στόχο την ψύξη του σημείου της διαρροής και τον περιορισμό του κινδύνου. Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί και άλλοι αρμόδιοι φορείς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας σε τέσσερα σημεία:

Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, από τις οδούς Δοϊράνης και Μεγαρίδος.

Στην οδό Ι. Μυλωνά, από τις οδούς Έλλης Λαμπέτη και Αγίου Γεωργίου.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.