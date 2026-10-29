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Τραγωδία στην Άσφαλτο: Νεκρός 30χρονος οδηγός μηχανής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/10/2026 07:34
Τραγωδία στην Άσφαλτο: Νεκρός 30χρονος οδηγός μηχανής
INTIME /ΑΡΧΕΙΟ

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης  στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Κερατσίνι.

Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε ο άτυχος άνδρας προσέκρουσε αρχικά στα προστατευτικά του δρόμου και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ.

Ο 30χρονος διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Τζάνειο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

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