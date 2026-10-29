Έρχονται επιδοτήσεις έως 55% για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός για δύο νέα προγράμματα επιδοτήσεων, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, που θα δώσουν τη δυνατότητα σε περίπου 100.000 νοικοκυριά να αποκτήσουν αντλία θερμότητας ή ηλιακό θερμοσίφωνα, περιορίζοντας το κόστος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού. Οι επιδοτήσεις θα καλύπτουν το 50% της επιλέξιμης δαπάνης, ενώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά το ποσοστό θα αυξάνεται στο 55%.

Ποιοι θα επιδοτηθούν

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέπεται η χρηματοδότηση:

* 32.000 αντλιών θερμότητας, με επιδότηση 50%–55%. * 68.000 ηλιακών θερμοσιφώνων, με επιδότηση 50%–55%.

Προτεραιότητα σε όσους υποβάλουν πρώτοι αίτηση

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων. Εξετάζεται η εφαρμογή του κανόνα «first in, first out», δηλαδή η χρηματοδότηση να δίνεται με χρονική προτεραιότητα στις επιλέξιμες αιτήσεις. Παράλληλα, σχεδιάζονται διαδοχικοί κύκλοι χρηματοδότησης ύψους 10 έως 30 εκατ. ευρώ, ώστε οι εγκρίσεις να προχωρούν χωρίς πολύμηνες αναμονές.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Η ημερομηνία έναρξης παραμένει ανοιχτή. Εάν παραταθεί η σύμβαση με τον υφιστάμενο σύμβουλο διαχείρισης, τα προγράμματα θα μπορούσαν να προκηρυχθούν άμεσα. Εάν απαιτηθεί νέος διαγωνισμός, η ενεργοποίησή τους ενδέχεται να μεταφερθεί στο 2027.

Οι τελικοί όροι συμμετοχής, τα εισοδηματικά κριτήρια, τα ανώτατα ποσά επιδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καθοριστούν στον επίσημο οδηγό.