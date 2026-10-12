Πλημμύρες στην Ξάνθη μετά την έντονη βροχόπτωση

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Ξάνθη, με μεγάλες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται σε σημεία της πόλης. Ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν ήταν και το σημείο κοντά στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η συσσώρευση των υδάτων δυσκόλεψε τις μετακινήσεις και έφερε αναστάτωση στους κατοίκους. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν τις δυσκολίες που δημιουργούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Την επόμενη ημέρα, η κατάσταση παρουσίασε σημάδια βελτίωσης, καθώς τα καιρικά φαινόμενα υποχώρησαν.