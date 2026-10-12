Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί στους δρόμους της Αθήνας, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο» και σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται στο κέντρο της πρωτεύουσας, στον Πειραιά και στην Αττική Οδό.

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της Αθήνας, ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά σε συγκεκριμένα τμήματα.

Εκπέμπει SOS ο Κηφισός και οι εθνικές οδοί

Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται από νωρίς το πρωί στον Κηφισό, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, από το ύψος της Αχαρνών έως την έξοδο του Περιστερίου.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αθηνών-Κορίνθου, στη Λεωφόρο Αθηνών, τόσο στο ρεύμα εξόδου από τη λίμνη Κουμουνδούρου όσο και στο ρεύμα εισόδου.

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην Αθηνών-Λαμίας, από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη, στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στο ρεύμα εισόδου.

Που έχει κίνηση στο κέντρο της Αθήνας

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, με αυξημένη κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται επίσης στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο από το Χίλτον και στην κάθοδο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, στην Καλλιρρόης, στη Λεωφόρο Συγγρού στην άνοδο, στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως και στην Περιφερειακή Καρέα, από την πλευρά της Ηλιούπολης.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό.

Στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, περισσότερα από 30 λεπτά απαιτούνται για τη διέλευση από τον κόμβο Πλακεντίας έως την Κηφισίας.