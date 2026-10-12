Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από αύριο

Αλλάζει αισθητά ο καιρός από αύριο, με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Την Τετάρτη οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τα εντονότερα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική και τη νότια Ελλάδα. Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τις βροχές να περιορίζονται στην Κρήτη.

Που θα βρέξει σήμερα – Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σήμερα, οι βροχές θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και τοπικές. Εξαίρεση αποτελούν η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα υπάρχουν διαστήματα βελτίωσης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 6 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, με την Πελοπόννησο στους 26 βαθμούς και την Ανατολική Στερεά στους 25.

Στην Αττική αναμένονται διαστήματα συννεφιάς και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς, ενώ το πρωί ενδέχεται να σημειωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά του νομού.

Τρίτη: Βροχές και βοριάδες έως 8 μποφόρ

Από αύριο, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι βροχές θα ενταθούν κατά τόπους, ενώ το βράδυ ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ προς το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, με την πτώση να γίνεται πιο αισθητή στα δυτικά και τα βόρεια.

Τετάρτη και Πέμπτη: Άνεμοι έως 9 μποφόρ και σταδιακή βελτίωση

Η Τετάρτη αναμένεται να φέρει τα εντονότερα φαινόμενα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, με βροχές και καταιγίδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ενδεχόμενο απαγορευτικού απόπλου. Στην Αττική, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς.

Την Πέμπτη, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ισχυροί, έως 8 μποφόρ, αλλά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι βροχές θα περιοριστούν σταδιακά και μέχρι το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στην Κρήτη, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.