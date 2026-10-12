Αγία Γαλήνη: Μαχαίρωσε 57χρονο στο σπίτι του και εξαφανίστηκε

Αιματηρή επίθεση μέσα στο σπίτι του δέχθηκε ένας 57χρονος στην Αγία Γαλήνη.

Για την υπόθεση συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα ένας 18χρονος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός πήγε στην κατοικία του 57χρονου και, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Αμέσως μετά απομακρύνθηκε από το σημείο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, στο Ηράκλειο. Παρά την αρχική ανησυχία, το τραύμα αποδείχθηκε επιπόλαιο και ο 57χρονος αποχώρησε από το νοσοκομείο αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Συνελήφθη την επόμενη ημέρα

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις αμέσως μετά το περιστατικό. Ο 18χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.