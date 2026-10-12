Περιβάλλον Άννας Βίσση: “Δεν ισχύει καμία οφειλή και καμία παρατυπία”

Τι απαντά το περιβάλλον της Άννας Βίσση για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ

Από την ΑΑΔΕ φαίνεται να ελέγχεται η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Το περιβάλλον της τραγουδίστριας τοποθετείται αναφορικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται και μεταξύ άλλων αναφέρει: ” Οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία σε όλες τις μεγάλες συναυλίες…είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς…”