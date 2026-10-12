Διακοπές ρεύματος σήμερα στην Αττική: Οι περιοχές και οι ώρες

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει διακοπές ρεύματος σήμερα, σε περιοχές της Αττικής.

Οι διακοπές αφορούν, μεταξύ άλλων, την Αθήνα, το Περιστέρι, την Πετρούπολη, τη Νέα Σμύρνη, τον Πειραιά, τη Γλυφάδα, τη Ραφήνα, το Λαύριο, τη Σαλαμίνα, το Κορωπί και το Μαρούσι. Οι ώρες διαφέρουν ανά περιοχή, καθώς οι εργασίες ξεκινούν από τις 06:30 το πρωί και σε ορισμένες περιπτώσεις ολοκληρώνονται στις 17:30.

Σε ποιες περιοχές θα γίνουν διακοπές ρεύματος

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας η διακοπή θα διαρκέσει από τις 06:30 έως τις 14:30. Στο Περιστέρι και την Πετρούπολη, η ηλεκτροδότηση θα διακοπεί από τις 06:30 έως τις 17:30.

Στον Δήμο Αθηναίων, οι διακοπές αφορούν διαφορετικούς δρόμους και χρονικά διαστήματα, από τις 08:00 έως τις 17:00. Μεταξύ άλλων, επηρεάζονται τμήματα των οδών Αρίωνος, Πτολεμαΐδος, Βεΐκου, Περσέως, Καρνεάδου και Αγκύλης.

Στη Νέα Σμύρνη, οι προγραμματισμένες εργασίες αφορούν δρόμους όπως η Ραιδεστού, η Βυζαντίου, η Γιαννίδη και η Αιδινίου, με τις ώρες διακοπής να διαφέρουν ανά σημείο.

Διακοπές σε Πειραιά, Γλυφάδα και ανατολική Αττική

Στον Πειραιά, χωρίς ρεύμα θα μείνουν σημεία των οδών Δεληγιώργη, Τσαμαδού και Καραΐσκου Δημητρίου, από τις 08:00 έως τις 13:00.

Στη Γλυφάδα, οι διακοπές θα γίνουν σε δύο χρονικά διαστήματα: από τις 08:00 έως τις 14:00 και από τις 12:00 έως τις 16:30, ανάλογα με τον δρόμο.

Στη Ραφήνα, οι εργασίες θα επηρεάσουν πολλές οδούς από τις 08:00 έως τις 16:00. Στη Λαυρεωτική, η διακοπή αφορά την Κερατέα, την περιοχή Κακιά Θάλασσα και γειτονικούς δρόμους, επίσης από τις 08:00 έως τις 16:00.

Οι ώρες σε Σαλαμίνα, Κορωπί και Μαρούσι

Στη Σαλαμίνα, η διακοπή έχει προγραμματιστεί από τις 08:00 έως τις 16:00. Στο Κορωπί, στον Άγιο Δημήτριο, στα Ξελαφτάκια και στα Καλύβια, οι εργασίες θα διαρκέσουν από τις 09:00 έως τις 14:00.

Στο Μαρούσι, θα επηρεαστούν παροχές στις οδούς Ικτίνου, Προμηθέως, Ευκαλύπτων, Γεωργίου Κοτζιά, Κανάρη, Σοφοκλέους, Φωκίωνος και σε άλλους δρόμους, από τις 10:00 έως τις 14:00.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι καταβάλλεται προσπάθεια για την ταχύτερη επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, συνιστά προσοχή, καθώς οι αγωγοί πρέπει να θεωρούνται υπό τάση σε όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής.