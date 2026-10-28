Πιλότος Ομάδας «ΖΕΥΣ» : Μια λέξη αλλάζει την Ιστορία. Και αυτή είναι το ΟΧΙ

Είναι η στιγμή που ολόκληρη η Ελλάδα παρακολουθεί το F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας που καθηλώνει τα βλέμματα και προκαλεί το αυθόρμητο χειροκρότημα.

Για λίγα λεπτά, η ιπτάμενη μηχανή «χορεύει» στον αέρα, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή του σχεδιασμού της. Κι όμως, πίσω από την απόλυτη τεχνολογική λειτουργία, είναι ένας άνθρωπος που έχει τον πλήρη έλεγχο. Πιστός στον όρκο, την αποστολή του. Τιμάει όλους εκείνους που στάθηκαν όρθιοι , που πάλεψαν ,για την Ελευθερία.