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Πυροσβέστες απεγκλώβισαν άλογο που είχε πέσει σε πηγάδι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 10:53
Πυροσβέστες απεγκλώβισαν άλογο που είχε πέσει σε πηγάδι
PHOTO- INTIME

Σώο απεγκλωβίστηκε άλογο που έπεσε σε πηγάδι βάθους 10 μέτρων, στην περιοχή Αγνός, στον δήμο Βόρειας Κέρκυρας.

Για τη διάσωση του ζώου κινητοποιήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θιναλίων, με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες. Τα αίτια της πτώσης παραμένουν άγνωστα.

Η επιχείρηση διάσωσης του αλόγου 

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν την επιχείρηση για την ασφαλή ανάσυρση του αλόγου από το πηγάδι.

Για τον απεγκλωβισμό του ζώου χρησιμοποίησαν διασωστικό τρίποδα και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Με προσεκτικές κινήσεις, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επιχείρηση και να βγάλουν το άλογο από το πηγάδι.

Το ζώο ανασύρθηκε σώο, χωρίς να υπάρξει πρόβλημα κατά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης.

Το άλογο παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του 

Μετά τον απεγκλωβισμό του, το άλογο παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς το ζώο βγήκε με ασφάλεια από το πηγάδι βάθους 10 μέτρων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το άλογο έπεσε στο πηγάδι, στην περιοχή Αγνός της Βόρειας Κέρκυρας. 

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