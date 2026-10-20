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Η έκπληξη του Σουλτάτου για τα 47α γενέθλια της Λασκαράκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 10:42
Η έκπληξη του Σουλτάτου για τα 47α γενέθλια της Λασκαράκη
Η Βάσω Λασκαράκη ποζάρει με την τούρτα γενεθλίων της ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @lefteris.soultatos- INSTAGRAM

«Χρόνια πολλά, γυναίκα μου, να σ’ έχει ο Θεός καλά, γιατί ο δικός μου ουρανός φωτίζει απ’ τα δικά σου μάτια», έγραψε ο Λευτέρης Σουλτάτος στη λεζάντα της ανάρτησής του για τα γενέθλια της αγαπημένης του Βάσως Λασκαράκη.

Ο διάσημος σεφ την Δευτέρα δημοσίευσε φωτογραφίες της ηθοποιού στο προφίλ του, με την ίδια να κρατά την τούρτα της στα χέρια και πίσω της ο χώρος να είναι στολισμένος με χρυσά, μαύρα, ασημένια και λευκά μπαλόνια.

 

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