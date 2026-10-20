Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Ψαράκου: Ο δράστης ζητά μείωση της ποινής

Νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στην Φολέγανδρο. Ο δράστης ζητά μείωση της ποινής και καταφύγει στον Άρειο Πάγο.

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς μίλησε αποκλειστικά στον Alpha και στην εκπομπή Super Κατερίνα. “Αυτός που πήρε τη ζωή της κόρης μου είναι ένας άνθρωπος αμετανοήτος, δεν ζητάει συγνώμη απλά θέλει να σώσει το τομάρι του” είπε η μητέρα της άτυχης κοπέλας.

Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας Αλέξης Μαυραϊδής. Όπως λέει ο κατηγορούμενος άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιων του Αρείου Πάγου με σκοπό να επανεξεταστεί η υπόθεσή του.

“Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη και απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του για μειωμένο καταλογισμό. Η απόφαση είναι πολύ καλά αιτιολογημένη και δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης” λέει για τις τελευταίες εξελίξεις ο δικηγόρος.