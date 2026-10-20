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Νέα Ευκαρπία: Τρεις 12χρονοι στο μικροσκόπιο για επίθεση σε συνομήλικό τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/10/2026 10:30
Νέα Ευκαρπία: Τρεις 12χρονοι στο μικροσκόπιο για επίθεση σε συνομήλικό τους
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Τρεις 12χρονοι ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για την επίθεση σε συνομήλικό τους, που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός», στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

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Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Παύλου Μελά, πίσω από το περιστατικό φέρονται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές. Οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται ότι άσκησαν σωματική βία στο παιδί.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 12χρονος έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του σε καγκελόπορτα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο νοσοκομείο το θύμα

Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», εκτός κινδύνου.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος ανηλίκου.

Η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

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