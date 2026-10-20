Καιρός: Αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, όπου δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο θα δείξει από 4 έως 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα κυμανθεί από 6 έως 22-23 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 6 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, με τις ελάχιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 8 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 8 έως 23-24 βαθμούς.

Στα Επτάνησα ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 10 και 22-24 βαθμών. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου θα φτάσει τους 21-23 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις και σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.