Ρόδος: Χωρίς νοσηλευτή το ειδικό σχολείο Λίνδου

Μαθητής δεν πάει σχολείο εδώ και ένα μήνα

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα παιδιά στο ειδικό σχολείο Λίνδου, καθώς δεν υπάρχει νοσηλευτής στο σχολείο.

Μάλιστα, ένας μαθητής έχει να πάει σχολείο εδώ και έναν μήνα, λόγω της έλλειψης νοσηλετή.

Η Παναγιώτα Χρυσαφή, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Ρόδου και η Ιωάννα Κλαδάκη, μητέρα μαθητή που φοιτά στο συγκεκριμένο σχολείο, μιλάει στην εκπομπή Super Κατερίνα για τις ελλείψεις.