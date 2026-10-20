Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αθήνα, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε βασικούς οδικούς άξονες.

Στον Κηφισό, φορτηγό που ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης δυσκολεύει την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στο τμήμα από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μετακίνησή τους.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Μεσογείων

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και σε άλλους βασικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Αυξημένη είναι η κίνηση στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στη Λεωφόρο Καρέα.

Στη Λεωφόρο Καρέα, η επιβάρυνση αφορά το τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον οδικό άξονα που συνδέει το Ζεφύρι και τη Λυκόβρυση με το Μαρούσι. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε δρόμους γύρω από τη Νέα Φιλαδέλφεια και το Χαλάνδρι.

Καθυστερήσεις έως 45 λεπτά στην Αττική Οδό

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις που φτάνουν τα 45 λεπτά.