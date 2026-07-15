Σύλληψη 46χρονου για εμπρησμό από πρόθεση στον Ασπρόπυργο

Στη σύλληψη ενός 46χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στον Ασπρόπυργο Αττικής, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη θέση Σοφό, κοντά στον καταυλισμό.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από την ΔΑΕΕ το οποίο ταυτοποίησε και συνέλαβε τον 46χρονο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 46χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά περίπου στις 11:00 χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, είτε με σπίρτα είτε με αναπτήρα. Από τη φωτιά κάηκαν απορρίμματα, ξηρά χόρτα και χαρτιά σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων εντός του καταυλισμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία, όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών, ενώ παράλληλα του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.150 ευρώ.

Τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2026 καταδεικνύουν την εντατικοποίηση των ελέγχων και των συλλήψεων για πυρκαγιές. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Ιουλίου έχουν επιβληθεί συνολικά 564 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 749.422,57 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 184 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από τις συλλήψεις αυτές, οι 168 αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 16 εμπρησμό από πρόθεση.