Παράταση για το επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Μία ακόμη ευκαιρία να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ έχουν οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς παρατάθηκε έως και τις 22 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων – βραβείων.

Η παράταση αφορά τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και τρίτεκνους ή πολύτεκνους μονογονείς πατέρες που είναι δικαιούχοι των παροχών του ΛΑΕ και πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Για το 2026 προβλέπεται η χορήγηση 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες οικογένειες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες οικογένειες, μέσω διαδικασίας επιλογής που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων.

Σε μια περίοδο που το κόστος διαβίωσης συνεχίζει να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ακόμη και μια τέτοια οικονομική ενίσχυση μπορεί να καλύψει σημαντικές ανάγκες, όπως τα έξοδα για την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς, λογαριασμούς ή άλλες βασικές υποχρεώσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ και όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή.

Η παράταση δόθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν περισσότεροι δικαιούχοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να μη χάσουν την ευκαιρία να λάβουν την οικονομική ενίσχυση, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές παροχές του ΛΑΕ προς τις πολύτεκνες και τρίτεκνες αγροτικές οικογένειες.