Πυρκαγιά στη Μικρή Βίγλα Νάξου
Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε, περίπου στις 18:30, στην περιοχή Μικρή Βίγλα της Νάξου.
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης κινητοποιήθηκε και 1 αεροσκάφος.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νάξου, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.
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