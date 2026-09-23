Κίνηση τώρα στην Αθήνα: Με καθυστερήσεις ο Κηφισός

Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και του λεκανοπεδίου. Οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις σε αρκετές βασικές οδικές αρτηρίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η εικόνα στον Κηφισό.

Με χαμηλές ταχύτητες ο Κηφισός

Ο Κηφισός έχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο καθοδικό ρεύμα, η κίνηση φτάνει έως και τη Μεταμόρφωση, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων και Καρέα

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων. Δυσκολίες υπάρχουν επίσης στη Λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη. Η κίνηση έχει επηρεαστεί από σύγκρουση τεσσάρων ΙΧ, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο.

Κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας. Η κυκλοφορία επιβαρύνεται σταδιακά όσο περνά η ώρα. Προβλήματα υπάρχουν την ίδια ώρα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς αυξάνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος.