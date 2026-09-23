Εμμανουήλ Καραλής: Ρομαντικό ταξίδι στην Ιταλία με την αγαπημένη του

Στην Ιταλία απολαμβάνουν αυτές τις ημέρες τις διακοπές τους ο Εμμανουήλ Καραλής και η αγαπημένη του, Αναστασία Μαγαλιού.

Το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει ένα όμορφο ταξίδι, έχοντας επισκεφθεί μεταξύ άλλων την Τοσκάνη και τη Βενετία, απολαμβάνοντας τις ομορφιές και τη μοναδική ατμόσφαιρα των ιταλικών πόλεων.

Ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ μοιράστηκε μάλιστα με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι του. Μέσα από μια σειρά 19 φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Εμμανουήλ Καραλής καταγράφει όμορφες στιγμές μαζί με την αγαπημένη του.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Dolce vita», δίνοντας μια μικρή γεύση από την απόδρασή τους στη Βενετία.

Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα το ταξίδι του, με τις κοινές τους στιγμές να αποτυπώνουν το όμορφο κλίμα μεταξύ τους. Η Αναστασία Μαγαλιού είναι η σύντροφος του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές του άλματος επί κοντώ.