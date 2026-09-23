Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έβγαλε στο «σφυρί» τις συσκευές και τον εξοπλισμό της

Σε διαδικτυακή δημοπρασία διαθέτει η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα μέρος του εξοπλισμού και των επίπλων της.

Στη λίστα περιλαμβάνονται γραφεία, καρέκλες, καναπέδες, χαλιά, συσκευές και άλλα αντικείμενα. Οι τιμές εκκίνησης για ορισμένα από αυτά διαμορφώνονται στα 80 και 100 ευρώ.

Η δημοπρασία ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 27 Σεπτεμβρίου, στις 11:50.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα πλειοδοτήσουν, θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι τη μεταφορά των αντικειμένων που θα αγοράσουν.

Στους όρους της δημοπρασίας διευκρινίζεται ότι η Πρεσβεία δεν θα φορτώσει τα αντικείμενα στα οχήματα των αγοραστών κατά την παραλαβή.

Έτσι, όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει δικό τους μεταφορικό μέσο, για την παραλαβή των αγορών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία συνδέεται με την ανανέωση των χώρων της Πρεσβείας, καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις που έχουν να ανακαινιστούν εδώ και αρκετά χρόνια.