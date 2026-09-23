Ιερά Οδός: Φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο

Φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο νωρίς το πρωί στην Ιερά Οδό, στο ύψος του Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να ανοίξει τρύπα περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου στο οδόστρωμα.

Εικόνα από το σημείο INTIME

Εκτροπή των οχημάτων από την Τροχαία

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα της Ιεράς Οδού προς Κηφισό. Η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, ώστε να απομακρυνθεί το φορτηγό και να μην κινδυνεύσουν οι οδηγοί.

Αρχικά, η εκτροπή των οχημάτων γινόταν από το ύψος της οδού Νάξου. Στη συνέχεια, η κυκλοφορία διοχετεύτηκε από τη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Μαρκόνι.

Απομακρύνθηκε το φορτηγό λίγο μετά τις 06:00

Στο σημείο έφτασαν συνεργεία για την ανάσυρση του φορτηγού που είχε πέσει στο φρεάτιο. Το όχημα απομακρύνθηκε τελικά λίγο μετά τις 06:00 το πρωί. Ωστόσο, η τρύπα που άνοιξε στο οδόστρωμα εξακολουθεί να επηρεάζει την κυκλοφορία. Η μία λωρίδα στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού παραμένει κλειστή.