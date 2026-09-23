Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο επίκεντρο ο υπνοθεραπευτής – Τι απαντά ο δικηγόρος του

Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η εκπομπή «Super Κατερίνα», μιλώντας με τον Ιωάννη Γλύκα, δικηγόρο του υπνοθεραπευτή, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας.

Ο δικηγόρος εξήγησε τη σχέση εργασίας που είχε ο πελάτης του με το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόταν με τον συγκεκριμένο χώρο.

Όπως ανέφερε, ο υπνοθεραπευτής έχει από την πρώτη στιγμή θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των ανακριτικών αρχών.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο πελάτης του έχει την ιδιότητα του μάρτυρα και υποστήριξε πως κατά τη δική του κρίση, δεν προκύπτει ποινική ευθύνη σε βάρος του.

Στη συζήτηση τέθηκε και το μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην εμπλεκόμενη γιατρό, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Στο μήνυμα φέρεται να αναγράφεται η φράση «σε πήρα στον λαιμό μου».

Ο δικηγόρος έδωσε τη δική του εξήγηση για τις συνθήκες εκείνης της ημέρας. Όπως είπε, ο πελάτης του είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε διαφορετικό χώρο.

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, η βασική κατηγορούμενη ήταν εκείνη που επέλεξε τον συγκεκριμένο τρόπο για να τον ενημερώσει ότι «είμαστε ακόμα εδώ».

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και τα πραγματικά περιστατικά εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.