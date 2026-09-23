Καρολάιν: Ο πατέρας της μιλά αποκλειστικά στην Super Κατερίνα

Ο πατέρας της Καρολάιν Κράουτς μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή Super Κατερίνα για το ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή της κόρης του.

Όπως λέει στην εκπομπή ο Ντέιβιντ Κράουτς, η Σούζαν Κράουτς έχει διακόψει κάθε επαφή του ίδιου με την εγγονή του Λυδία.

Αναφέρθηκε επίσης στο ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή της κόρης του που πρόκειται να προβληθεί. “Θα μιλήσω και γω σε αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά δε θα το παρακολουθήσω, θα μου προκαλέσει πολύ πόνο. Η Καρολάιν ήταν το φως της ζωής μου.” λέει στην εκπομπή.