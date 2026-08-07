Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:30.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.