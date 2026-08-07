Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:30.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 οχήματα.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις