Σπάρτη -Φορτηγό έπεσε στον γκρεμό – Νεκρός ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παλαιά εθνική οδό Σπάρτης – Βουτιάνων. Το φορτηγό που μετέφερε αγροτικά προϊόντα ξέφυγε της πορείας του και βρέθηκε στον γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο συνοδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.