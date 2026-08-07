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Σπάρτη -Φορτηγό έπεσε στον γκρεμό – Νεκρός ο οδηγός

τραυματίας ο συνοδηγός
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/08/2026 16:13
Σπάρτη -Φορτηγό έπεσε στον γκρεμό – Νεκρός ο οδηγός
Φωτογραφία/Πολιτική Προστασία Δήμου Σπάρτης

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παλαιά εθνική οδό Σπάρτης – Βουτιάνων. Το φορτηγό που μετέφερε αγροτικά προϊόντα ξέφυγε της πορείας του και βρέθηκε στον γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο συνοδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

 

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