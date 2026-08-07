Καστοριά: Δυο συλλήψεις που εμπλέκονται σε τηλεφωνικές απάτες

Οι συλληφθέντες είχαν το ρόλο του «εισπράκτορα» και του «τσιλιαδόρου»

Συνελήφθησαν χθες Πέμπτη (06-08-2026) στην πόλη της Καστοριάς, δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης, ένας 43χρονος ημεδαπός και ένας 33χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι εμπλέκονται σε τηλεφωνική απάτη, που διαπράχθηκε σε βάρος 20χρονης ημεδαπής, στη συγκεκριμένη πόλη.

Οι συλληφθέντες είχαν το ρόλο του «εισπράκτορα» και του «τσιλιαδόρου», ενώ η εγκληματική οργάνωση στην οποία εντάσσονται απαριθμεί τουλάχιστον δυο επιπλέον μέλη, έναν 23χρονο αλλοδαπό, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος αναζητείται, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη και ένταξής τους στην οργάνωση.

Πιο αναλυτικά, άγνωστος άνδρας, τηλεφώνησε χθες το μεσημέρι, σε 20χρονη ημεδαπή στην Καστοριά και προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα της υψηλής και μη ελεγχόμενης τάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην οικία της, της ζήτησε να συγκεντρώσει το σύνολο των χρυσαφικών και χρημάτων που βρίσκονται εντός της οικίας της.

Άμεσα η 20χρονη, αντιλήφθηκε την απάτη, ενημέρωσε την Αστυνομία, όπου οργάνωσε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που θα παραλάμβανε τα χρήματα, καθώς και των συνεργών του.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε αμέσως μετά την παραλαβή σακούλας, από την οικία της 20χρονης, που υποτίθεται περιείχε χρυσαφικά και χρήματα και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ενώ πλησίον της οικίας ανέμενε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ο 33χρονος, έχοντας το ρόλο του τσιλιαδόρου, προκειμένου να παραλάβει τον 43χρονο συνεργό του και να διαφύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κατά την προανάκριση, διαπιστώθηκε ότι το προαναφερόμενο όχημα, ιδιοκτησίας του 23χρονου αλλοδαπού, έχει εμπλακεί την 20-07-2026, σε περιοχή του Κιλκίς, σε μια ακόμη περίπτωση απάτης με την ίδια μεθοδολογία, ως μέσο μεταφοράς και φυγής των επιτήδειων, μετά την παραλαβή των χρημάτων και τιμαλφών από τυχόν θύματα.

Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υ.Δ.Ε.Ε. Καστοριάς.

Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών τους.