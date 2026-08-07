Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο

Δασική πυρκαγιά, ξέσπασε αργά το μεσημέρι της παρασκευής 7/8/2026, στην περιοχή Μονοπήγαδο στην Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Το πολύ δύσβατο σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, δυσχεραίνει πάρα πολύ την πρόσβαση των οχημάτων της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεσή της, συμμετέχουν 61 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 22ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, μαζί με 22 οχήματα, αλλά και υδροφόρες του Δήμου Θέρμης.

Συνδράμουν επίσης, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Εν τω μεταξύ, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, διεξάγει έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.