106 «φιξάκια» κάνναβης σε σχολή

Στη σύλληψη ενός 35χρονου Αλβανού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το μεσημέρι στο Μαρούσι, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης έτοιμες προς διακίνηση.

Αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή εντόπισαν τον 35χρονο μαζί με δύο ακόμη άτομα σε προαύλιο χώρο εκπαιδευτικού ιδρύματος (σχολή) και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Με την εμφάνιση των αστυνομικών, οι τρεις άνδρες τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο 35χρονος πέταξε στο έδαφος δύο νάιλον σακούλες, τις οποίες περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί.

Φωτογραφία/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Κατά τον έλεγχο των σακουλών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 106 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 243 γραμμαρίων, οι οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία ήταν έτοιμες για διακίνηση.

Ύστερα από επισταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν και συνέλαβαν τον 35χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, που ανέλαβε την προανάκριση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των δύο ατόμων που διέφυγαν βρίσκεται σε εξέλιξη.