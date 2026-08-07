Φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας – Σηκώθηκαν 7 εναέρια

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

Στο σημείο βρίσκονται και εθελοντές ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Από αέρος συμβάλλουν 3 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (DRONE) Πελοποννήσου.