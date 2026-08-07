Πήραν από αυτοκίνητο αντικείμενα αξίας άνω των 19.000 ευρώ

Συνελήφθησαν δυο άτομα στην περιοχή της Πιερίας, τα οποία, αφαίρεσαν αντικείμενα, που η συνολική τους αξία, ξεπερνά τα 19.000 ευρώ.

Ωστόσο, εντοπίστηκαν τα κλοπιμαία, και αποδόθηκαν στην κάτοχό τους.

Οι Αρχές, σχημάτισαν δικογραφία εναντίον των δυο συλληφθέντων με την κατηγορία της κλοπής.

Ωστόσο οι Αρχές, συνεχίζουν την έρευνα τους, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν συμμετείχαν και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Οι δυο συλληφθέντες, πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.