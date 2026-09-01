Ατύχημα στο λιμάνι της Σκιάθου

«Στο λιμάνι της Σκιάθου, σκάφος βρισκόταν κανονικά προσδεδεμένο σε σημείο όπου επιτρέπεται η πρόσδεση όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών Γιώργος Βάλλης.

Την ίδια στιγμή επισημαίνει ΄΄ένα ταχύπλοο ήταν έτοιμο να αναχωρήσει και ο πλοίαρχός του είχε ενημερώσει μέσω VHF ότι θα αναχωρούσε σε λίγα λεπτά. Παρά την ενημέρωση αυτή, άλλο επιβατηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν εκτός του λιμανιού, αποφάσισε να εισέλθει χωρίς να περιμένει την ολοκλήρωση της αναχώρησης.

Κατά την είσοδο και τους χειρισμούς που ακολούθησαν, δημιουργήθηκε έντονη ανατάραξη και ισχυρά ρεύματα μέσα στον περιορισμένο χώρο του λιμανιού. Ως αποτέλεσμα, το προσδεδεμένο σκάφος μετακινήθηκε βίαια από τη θέση του και βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο σοβαρής ζημιάς.

Η συγκεκριμένη επιλογή και ο συγκεκριμένος χειρισμός ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Σε έναν περιορισμένο λιμενικό χώρο, όπου υπάρχουν προσδεδεμένα σκάφη, απαιτείται απόλυτος συντονισμός, τήρηση των κανόνων ασφαλείας και, πάνω απ’ όλα, μηδενικό ρίσκο΄΄.

Προσοχή στους ανθρώπους

Δεν πρέπει να ξεχνάμε συνεχίζει ΄΄ότι πίσω από κάθε επαγγελματικό σκάφος υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια περιουσία και ένας επαγγελματίας που περιμένει ολόκληρη τη θερινή περίοδο για να εργαστεί και να βγάλει το εισόδημά του.

Μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, μια τέτοια ζημιά μπορεί να σημαίνει ότι ένας επαγγελματίας θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Δεν είναι μόνο το κόστος της επισκευής. Είναι οι ημέρες και οι εβδομάδες που το σκάφος μπορεί να μείνει εκτός εργασίας, τα έσοδα που χάνονται και η αβεβαιότητα για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία.

Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που περιμένει όλο το καλοκαίρι για να δουλέψει και να βγάλει το ψωμί του να μένει «ξεκρέμαστος» εξαιτίας ενός λανθασμένου χειρισμού και στη συνέχεια να περιμένει πότε θα αποζημιωθεί για τη ζημιά του.

Για τον λόγο αυτό θεωρώ απαραίτητο να ενισχυθεί ουσιαστικά η επιτήρηση της κυκλοφορίας μέσα στα λιμάνια από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και να τηρούνται αυστηρά όλες οι προβλεπόμενες οδηγίες και διαδικασίες.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίρνεται κανένα ρίσκο, καμία «μαγκιά» και καμία βιασύνη όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Οι επαγγελματίες της θάλασσας δεν πρέπει να βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια, να προστατεύεται η περιουσία τους και να ξέρουν ότι μέσα στα λιμάνια υπάρχουν κανόνες, επιτήρηση και υπευθυνότητα.Η ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών πρέπει να είναι πάνω από όλα΄΄ καταλήγει.