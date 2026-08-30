Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού σε δασική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις πέντε το απόγευμα της Κυριακής 30/8/2026, χωρίς να απειλεί μέχρι στιγμής, κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, με οκτώ οχήματα, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος, επιχειρούν δυο αεροσκάφη και δυο ελικόπτερα με ρίψεις νερού.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.