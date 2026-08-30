Νέα ένταση στη δομή της Σιντικής

Νέα ένταση ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου (29/8/2026) στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο, στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, γύρω στις δέκα το βράδυ, μια ομάδα μεταναστών πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιές στην περίφραξη της δομής. Ένα τμήμα της περίφραξης φαίνεται να κατέρρευσε, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, όπου εκτονώθηκε η ένταση. Κατά την καταμέτρηση δεν διαπιστώθηκε απουσία κάποιου από τους διαμένοντες, ενώ μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 22χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να υποκίνησε τα επεισόδια.