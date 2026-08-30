Αεροδιακομιδή 12χρονου αγοριού

Δεν έχουν τελειωμό οι τραυματισμοί ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια, παρά την αυστηροποίηση του νόμου.

Χθες Σάββατο (29/8/2026), ένα 12χρονο αγόρι, έπεσε από το ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε, χωρίς να φοράει προστατευτικό κράνος, στην περιοχή Διαφάνι της Καρπάθου, με αποτέλεσμα, να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Το παιδί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έγιναν όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις, αναισθησιολόγος προχώρησε στη διασωλήνωσή του, και έγινε άμεσα η αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται αποσωληνωμένο στη ΜΕΘ, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.