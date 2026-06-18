Από “κόσκινο” οι πολεοδομίες της χώρας

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ξεκινά ελέγχους στους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την επικράτεια.

Ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, και κλιμάκιο εξειδικευμένων ελεγκτών, θα προβούν σε ελέγχους οικονομικών στοιχείων των υπαλλήλων σε καίριες θέσεις στις πολεοδομίες όλης της χώρας.

Η Αρχή, πρόκειται να ερευνήσει υπαλλήλους πολεοδομιών, που είχαν συλληφθεί πρόσφατα, έχοντας συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, και έχουν φυλακιστεί.

Ωστόσο, θα υπάρξει επέκταση των ελέγχων σε συγγενικά τους πρόσωπα.

Θα γίνει έλεγχος στις φορολογικές τους δηλώσεις, τα πόθεν έσχες όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και για το πότε έγινε η απόκτηση των δηλωμένων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και το αν τα εισοδήματά τους, δικαιολογούν την απόκτησή τους.

Επίσης, θα γίνεται έλεγχος και σε τρίτα πρόσωπα, που ενδεχομένως να έχουν ρόλο συνεργού σε διακίνηση μαύρου χρήματος.

Η Αρχή ωστόσο, προχώρησε σε δυο ακόμα δεσμεύσεις, με την πρώτη να αφορά έναν φαρμακοποιό στα βόρεια προάστια, που συνελήφθη, και αφέθηκε ελεύθερος, όπου εντόπισε 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά.

Στην άλλη περίπτωση, έχει να κάνει σχέση με διακίνηση νοθευμένου ελαιόλαδου. Εκτιμάται, ότι η ζημιά σε βάρος του Δημοσίου, αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Εν τω μεταξύ η Αρχή, εντόπισε πάνω από δέκα ακίνητα, μια θυρίδα σε τράπεζα και πολλά αυτοκίνητα, όπου με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν.

Σχετικά με τους προσωρινά κρατούμενους στην τελευταία ποινική υπόθεση, ο επικεφαλής της Αρχής, εντόπισε ακίνητα και μετρητά, για τα οποία έχει προχωρήσει σε εντολή δέσμευσης.