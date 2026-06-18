Έκλεψαν πατίνι και συνελήφθησαν

Επίθεση δέχτηκε ένας 17χρονος στη Βούλα, από δυο 15χρονους, που του έκλεψαν το ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν τον 17χρονο, που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και με τη χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν το ηλεκτρικό πατίνι και διέφυγαν, ενώ ο 17χρονος τραυματίστηκε ελαφρά από την πτώση του στο οδόστρωμα.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν, ταυτοποίησαν τους δυο δράστες και τους συνέλαβαν.

Το ηλεκτρικό πατίνι, εντοπίστηκε στην περιοχή της Γλυφάδας και αποδόθηκε στο νόμιμο κάτοχό του.

Οι δύο 15χρονοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.