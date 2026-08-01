LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

13:50
ALPHA NEWS

Πύρινος εφιάλτης στο Πόρτο Γερμενό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/08/2026 14:31

Νύχτα κόλασης έζησαν οι κάτοικοι, στο Πόρτο Γερμενό, μετά από μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς, με τους πυροσβέστες, να δίνουν άνιση μάχη, εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων, με πλωτά μέσα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης