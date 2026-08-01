Πύρινος εφιάλτης στο Πόρτο Γερμενό

Νύχτα κόλασης έζησαν οι κάτοικοι, στο Πόρτο Γερμενό, μετά από μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς, με τους πυροσβέστες, να δίνουν άνιση μάχη, εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη, ενώ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκων, με πλωτά μέσα.