Λάρισα: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση σήμερα, στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, στη Λάρισα.

Για την κατάσβεση, στο μέτωπο της πυρκαγιάς, επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και υδροφόρες του Δήμου.

Επίσης ρίψεις νερού, κάνουν τρία αεροσκάφη , αλλά και ένα ελικόπτερο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, προβαίνει σε έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.