Στη δημοσιότητα τα στοιχεία καταζητούμενου για δολοφονία στον Νέο Κόσμο

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία ατόμου που φέρεται, σύμφωνα με τις Αρχές, να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και αναζητείται δυνάμει εντάλματος σύλληψης για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας, η οποία σημειώθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 στον Νέο Κόσμο Αττικής.

Η δολοφονία έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε το θύμα στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με τις Αρχές, δύο ένοπλοι τον πλησίασαν και άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάσνικοφ και πιστόλι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη, η δημοσιοποίηση των στοιχείων γίνεται για να βοηθήσει τις Αρχές στον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταζητούμενου, στην εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και άλλων πιθανών εγκλημάτων με τα οποία ενδέχεται να συνδέεται. Παράλληλα, στόχος είναι η προστασία της δημόσιας ασφάλειας και των πολιτών.