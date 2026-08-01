Εξαπάτησαν ηλικιωμένες με τη μέθοδο του “λογιστή”

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ατόμου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί

Εξιχνιάστηκαν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος τριών ηλικιωμένων, με τη μέθοδο του «λογιστή», που σημειώθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2026 σε περιοχές της Ημαθίας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, συνεργοί του τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι τον βοηθό λογιστή και ισχυρίζονταν ότι έπρεπε, να φωτογραφηθούν ή να καταγραφούν, τα χρήματα και τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι, για να μην τους επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία.

Με αυτόν τον τρόπο στις 31 Ιανουαρίου 2026 εξαπάτησαν 3 ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχές της Ημαθίας, όπου κατάφεραν να τους αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 8.165 ευρώ, 1 χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων, 2 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 57.800 ευρώ, τα οποία παρέλαβε γυναίκα συνεργός τους και επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο με οδηγό τον ανωτέρω ημεδαπό άνδρα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά: