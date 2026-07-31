Τέσσερις ώρες χωρίς αεροπλάνα στη Βοιωτία

Για περίπου τέσσερις ώρες τα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τα μέτωπα της φωτιάς στη Βοιωτία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι δύσκολες συνθήκες στην περιοχή δυσχέραναν την επιχείρηση από αέρος.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνέχισαν τη μάχη κυρίως από το έδαφος, ενώ η κατάσταση παρέμενε κρίσιμη στα σημεία, όπου οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές.

Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας παραμένουν ακόμη στα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και των επιχειρησιακών δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Συνολικά 254 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή, καθώς η φωτιά κινήθηκε προς τον παραλιακό οικισμό. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά του Λιμενικού, σκάφη της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη.

Οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα για την ασφαλή μεταφορά και φιλοξενία των πολιτών που απομακρύνθηκαν από την επικίνδυνη ζώνη.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης.