Καλύτερη η εικόνα στο νότιο τμήμα του Ρεθύμνου
Αισθητή βελτίωση, παρουσιάζει σήμερα η εικόνα, η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Κρύα Βρύση, με τους πυροσβέστες, να εξακολουθούν να παλεύουν με τις αναζωπυρώσεις, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.
Οι ισχυροί άνεμοι ωστόσο, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.
Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ήταν όλο το βράδυ σε κατάσταση επιφυλακής, λόγω των συνεχών αναζωπυρώσεων.
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