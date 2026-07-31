Δεμένα λόγω ανέμων τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο
Ουρές και ταλαιπωρία επιβατών
Ουρές και ταλαιπωρία στον Πειραιά, καθώς ακυρώθηκαν δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Μεγάλη ταλαιπωρία καταγράφηκε και στα νησιά των Κυκλάδων εξαιτίας της ακύρωσης δρομολογίων. Η κάμερα του Alpha, με την Κατερίνα Αθανασιάδη, κατέγραψε τις ουρές και την ταλαιπωρία στο λιμάνι της Σύρου.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις