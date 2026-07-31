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Πάτερ Γκομένιος

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Δεμένα λόγω ανέμων τα πλοία σε Ραφήνα και Λαύριο

Ουρές και ταλαιπωρία επιβατών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
31/07/2026 21:53

Ουρές και ταλαιπωρία στον Πειραιά, καθώς ακυρώθηκαν δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Μεγάλη ταλαιπωρία καταγράφηκε και στα νησιά των Κυκλάδων εξαιτίας της ακύρωσης δρομολογίων. Η κάμερα του Alpha, με την Κατερίνα Αθανασιάδη, κατέγραψε τις ουρές και την ταλαιπωρία στο λιμάνι της Σύρου.

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